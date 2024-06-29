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Царьград

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Врач-стоматолог Минко рассказал о вреде некоторых продуктов для зубов

Врач-стоматолог Минко рассказал о вреде некоторых продуктов для зубов

По словам специалиста мы их употребляем часто, не задумываясь о последствиях.Врач-стоматолог Вячеслав Минко поделился информацией о продуктах, которые могут нанести вред зубной эмали.

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