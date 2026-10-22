Russian President Vladimir Putin took part in the X Congress of the Union of Theatrical Figures of Russia, which is dedicated to the 150th anniversary of the organization.
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