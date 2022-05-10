Статистика COVID-19

10 мая 2022 года в ЯНАО 17 случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 136 780) 135 358 человек выздоровело 0 человек умерло (за весь период – 1040) 32 пациента госпитализированы с COVID-19 и внебольничными пневмониями 6 пациентов в тяжелом состоянии 5 пациентов с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки выявлено 2 новых случая […]10 мая 2022 года в ЯНАО 17 случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 136 780) 135 358 человек выздоровело 0 человек умерло (за весь период – 1040) 32 пациента госпитализированы с COVID-19 и внебольничными пневмониями 6 пациентов в тяжелом состоянии 5 пациентов с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки выявлено 2 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 11 406) 15 случаев COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО (за весь период – 125 374).