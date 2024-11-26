Тренер Гладилин заявил, что в матче ЦСКА - "Рубин" нет фаворита

Бывший тренер московского "Спартака" Валерий Гладилин в интервью "Газете.Ru" заявил, что в предстоящем ответном матче четвертьфинального раунда Кубка России Пути Российской премьер-лиги между московским ЦСКА и казанским "Рубином" нет очевидного фаворита.