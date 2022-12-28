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Сын Роналду вернулся в академию «Реала». У 12-летнего Криштиану 50 голов в 20 матчах за U14

Сын Роналду вернулся в академию «Реала». У 12-летнего Криштиану 50 голов в 20 матчах за U14

Сын Криштиану Роналду будет вновь играть в академии «Реала». Как пишет журналист Эду Корнаго, Криштиану Роналду-младший вновь будет тренироваться в академии мадридского клуба спустя четыре года после ухода оттуда.

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