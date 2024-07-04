Губернатор Сальдо: население Херсона сократилось в 6 раз, до 50 тыс. человек

В Херсоне сложилась напряженная обстановка из-за роста цен и принудительной мобилизации. Численность населения сократилась в шесть раз, сообщил РИА «Новости» губернатор контролируемой Россией части Херсонской области Владимир Сальдо.
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