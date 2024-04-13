Все больше банков внедряют для клиентов оплату частями

В России растет интерес к способу оплаты частями (Buy now, pay later, BNPL), при котором товар или услугу покупатель получает сразу, а платеж разбивается на несколько равных платежей на определенный период.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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