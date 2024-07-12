Хватит играть в пинг-понг. Об ударах по НПЗ и нашей ответке на эти удары

АНГЕЛ АНГЕЛ

У меня складывается такое впечатление, что эти атаки идут как разборки бизнеса в 90 годы за сферы влияния, финансовые потоки и бизнес интересы. Идет заказуха конкурентов и не удивлюсь, что и финансирование конкурентов этих атак. Я не беру обстрелы мирного населения, это геноцид и терроризм в первую очередь верхушки власти. Так что надо искать заинтересованных и в бизнес структурах России заинтересованных в этих атаках...