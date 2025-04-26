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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин забил 3-й гол в этом плей-офф – «Монреалю». У него 2 броска, 1 хит за 15:16 в 3-м матче

Капитан «Вашингтона» отличился в 3-м матче 1-го раунда с «Монреалем» (3:6, 2-1 в серии), Всего в 3 играх Кубка Стэнли россиянин набрал 4 (3+1) очка.

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