Финляндию в НАТО затаскивала Великобритания еще до начала СВО

Далеко не все страны НАТО приветствовали желание Финляндии вступить в альянс весной 2022 года. Об этом бывший министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, при котором страна вступила в НАТО, рассказал на Симпозиуме Ахтисаари, передает корреспондент «ПолитНавигатора».