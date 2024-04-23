Шор: Молдавия может «вступить в Румынию» на следующий день после референдума

На следующий день после референдума в Молдавии по вопросу вступления в состав Евросоюза при условии победы сторонников евроинтеграции государство может лишиться собственной идентичности и государственности, а также «на второй день» стать частью Румынии.
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