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Бьоркстранд с 2+2, Кучеров с 1+2 и вратарь «Колорадо» Уэджвуд с шатаутом – звезды дня в НХЛ

Подведены итоги очередного игрового дня.  Третья звезда – вратарь «Колорадо» Скотт Уэджвуд, засушивший «Нью-Джерси» (4:0) при 25 отраженных бросках.

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