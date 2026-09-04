Мастера уходят на дом: почему закрываются салоны красоты в России

В первой половине 2026 года в России закрылось гораздо больше салонов красоты, чем годом ранее, при этом новых регистраций стало на заметно меньше.
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