Всё о разводах

43 461 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Роман Степанов
    Абьюз, абьюз и манипуляция- придумали два слова ... Женщин с рождения готовят манипулировать и абьюзить.. Визжит- всё...Шутки, которые пр...
  • Роман Степанов
    Если у неё отсутствуют пожелания и хотелки, значит ты останешься без портков... Ей нужно всё.Женщина, которой ...
  • miftirina Николаева
    А зачем мириться с подлым человеком. Меган очень подлая, для нее на свете важен только один человек - она сама. Прики...Почему Кейт не хо...

Частенько бываю дома у разных женщин, и никто мне не предлагает пожрать

Частенько бываю дома у разных женщин, и никто мне не предлагает пожрать

Множество раз прочитав в разных местах, как не должны вести себя современные женщины, я задалась вопросом: а что нужно сделать на сегодняшний день, чтобы считаться идеальной? Ответ на эти вопросы получить не так сложно…Итак, портрет идеальной женщины, которая не похожа на прочих меркантильных «не тех»- В ее холодильнике всегда есть что-нибудь вкусненькоеВ противовес образу коварной «тарелочницы», заманивающей мужчин на свидание в дорогие рестораны, идеальная женщина готовит сама.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх