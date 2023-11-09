ФСБ задержала двух корректировщиков огня ВСУ по Донецку

Управление Федеральной служб безопасности по Донецкой Народной Республике задержало двух граждан России, которые помогали Вооруженным силам Украины корректировать огонь по гражданской инфраструктуре Республики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии