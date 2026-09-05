Star Trek's John De Lancie Had A Big Guest Role On A Nearly Forgotten Ann Jillian Sitcom

A few years before John de Lancie played Q on Star Trek: The Next Generation, he was showing off his comedic skills as a guest star on this '80s sitcom.
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