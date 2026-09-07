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Корпоративная языковая модель CLM: знания компании становятся исполняемым ИИ-слоем

Корпоративная языковая модель CLM: знания компании становятся исполняемым ИИ-слоем

Корпоративные ИИ-системы часто не работают не из-за недостаточной мощности моделей, а из-за отсутствия структурированной основы, которая кодирует, как компания принимает решения, договаривается и выполняет задачи.

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