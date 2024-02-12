РБК: "Силовые машины" выиграли иск к PetroVietnam на сумму более $500 млн

Российская компания "Силовые машины" бизнесмена Алексея Мордашова, которая находится под санкциями США с 2018 года, выиграла иск против вьетнамской госкорпорации Vietnam Oil and Gas Group (PetroVietnam) в Сингапурском международном арбитражном центре (SIAC).
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