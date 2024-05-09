Экс-советник НАТО Жак Бо сравнил российскую и западную военные доктрины

Военные доктрины западных стран значительно уступают российской. Такое заявление сделал бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью Youtube-каналу Dialogue Works.
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