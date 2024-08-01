В России создали комиссию для выяснения причин ухода медработников из профессии

В составе комиссии хватило бы одного человека. Проблемы-то на поверхности.

ВМ

Владимир Моргунов

Из анекдота: в курятник повадился хорек и стал душить цыплят 37 штук удушил. Назначили комиссию из 47 человек, пересчитать оставшихся в живых..считая, комиссия перетоптала 112 цыпленков !!! СОЗДАЙТЕ ДОСТОЙНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ И КОМИССИЯ НЕ ПОНАДОБИТСЯ !!! ВСЕ "ГЕНИАЛЬНОЕ" ПРОСТО !!!