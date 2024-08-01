Театр абсурда
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Театр абсурда

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В России создали комиссию для выяснения причин ухода медработников из профессии

В России создали комиссию для выяснения причин ухода медработников из профессии

Национальная ассоциация управленцев здравоохранения (НАУЗ) совместно с Teamline HR Strategy проводят «Всероссийское исследование выгорания медицинских сотрудников 2024».

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Комментарии
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Андрей Цыпкайкин
В составе комиссии хватило бы одного человека. Проблемы-то на поверхности.
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14 час.
ВМ
Владимир Моргунов
Из анекдота: в курятник повадился хорек и стал душить цыплят 37 штук удушил. Назначили комиссию из 47 человек, пересчитать оставшихся в живых..считая, комиссия перетоптала 112 цыпленков !!! СОЗДАЙТЕ ДОСТОЙНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ И КОМИССИЯ НЕ ПОНАДОБИТСЯ !!! ВСЕ &quot;ГЕНИАЛЬНОЕ&quot; ПРОСТО !!!
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12 час.

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