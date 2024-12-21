В доме рядом с ЖК «Лазурные небеса» организовали горячее питание для эвакуированных

В доме рядом с ЖК «Лазурные небеса» организовали питание и горячие напитки для эвакуированных. «Совместными силами соседи, волонтеры и просто люди Татарстана», – рассказали корреспонденту «Татар-информа» организаторы временного пункта размещения.