Brent переписала майские минимумы. Почему снижаются котировки нефти?

В пятницу цены на нефть упали почти на 1 доллар за баррель. Распродажи “черного золота” стартовали в конце сессии из-за комментариев представителей ФРС США, которые намекают на сохранение высоких процентных ставок в течение длительного периода.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии