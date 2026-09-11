Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Центр Смоленска перекроют для движения транспорта,

Центр Смоленска перекроют для движения транспорта,

10 улиц Смоленска будут закрыты для движения транспорта на время проведения полумарафона. В связи с этим изменятся маршруты городских и пригородных автобусов, а троллейбус №4 перестанет курсировать.

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