Под Киевом повреждены складские помещения

В Киевской области зафиксированы повреждения складских помещений. Об этом сообщила областная военная администрация, уточнив, что речь идет сразу о двух муниципалитетах — Бориспольском и Броварском районах.
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