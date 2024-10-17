В Москве дефицит кадров составил 500 тысяч человек

МОСКВА, 17 октября, ФедералПресс. Заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева выступила на пленарной сессии VI федерального форума «Производительность 360».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии