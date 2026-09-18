Предельный возраст за рулем: в ГИБДД поставили точку в долгих спорах

Вопрос о том, до какого возраста человеку позволено уверенно крутить баранку личного автомобиля, волнует не только самих водителей в солидных годах, но и их тревожных родственников.
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Кому нужно всё время поднимать эту тему, которой нет ? Мне 79 лет. Подошёл срок менять водительское удостоверение.Спокойно поменял через МФЦ. На всё вместе с прохождением медкомиссии ушло 12 дней. И ни одного вопроса про возраст.
Уж кого надо ограничивать в водительских правах, так это дебильных мажоров - так называемую "золотую" молодежь, на самом деле являющуюся не золотой, а зажравшейся от безнаказанности мразью.