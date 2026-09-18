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Предельный возраст за рулем: в ГИБДД поставили точку в долгих спорах

Предельный возраст за рулем: в ГИБДД поставили точку в долгих спорах

Вопрос о том, до какого возраста человеку позволено уверенно крутить баранку личного автомобиля, волнует не только самих водителей в солидных годах, но и их тревожных родственников.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя tsan tsan
tsan tsan

Кому нужно всё время поднимать эту тему, которой нет ? Мне 79 лет.  Подошёл срок менять водительское удостоверение.Спокойно поменял через МФЦ. На всё вместе с прохождением медкомиссии ушло 12 дней. И ни одного вопроса про возраст.