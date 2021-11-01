Выгорело основательно: еще один дачный домик полыхнул в Уссурийске

В районе Восхода в Уссурийске сгорел дачный домик. Постройка вспыхнула в вечернее время суток и за короткое время охватила значительную площадь приусадебного участка, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю.