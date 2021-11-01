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Выгорело основательно: еще один дачный домик полыхнул в Уссурийске

Выгорело основательно: еще один дачный домик полыхнул в Уссурийске

В районе Восхода в Уссурийске сгорел дачный домик. Постройка вспыхнула в вечернее время суток и за короткое время охватила значительную площадь приусадебного участка, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю.

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