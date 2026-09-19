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Татар-информ

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«Важно не оставаться в стороне»: чемпион Европы проголосовал в Кукморском районе

«Важно не оставаться в стороне»: чемпион Европы проголосовал в Кукморском районе

На избирательном участке №1675 в деревне Янцобино Кукморского района проголосовал чемпион Европы по боевому самбо, мастер спорта России по борьбе на поясах Альберт Шангараев.

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