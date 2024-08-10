Освежитель для ковров своими руками

Освежитель для ковров очень легко сделать самому и сэкономить тем самым немного денег. Домашние животные, остатки еды и другие загрязнения, которые возникают при повседневной жизни, могут привести к тому, что ковер будет источать неприятный запах.
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