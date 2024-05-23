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Живая Кубань

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Премиальный китайский автомобиль за 7,7 млн рублей планирует купить руководство Кубанского казачьего хора

Премиальный китайский автомобиль за 7,7 млн рублей планирует купить руководство Кубанского казачьего хора

Премиальный китайский автомобиль за 7,7 млн рублей планирует купить руководство Кубанского казачьего хораСтало известно, что для Кубанского народного хора руководство намерено приобрести люксовый китайский автомобиль.

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