Ответчики заплатят за срыв ГОЗ на "Мотовилихинских заводах" почти 3 млрд

Предприятие производит единственные в России боевые и транспортно-заряжающие машины из состава реактивных систем залпового огня (РСЗО) типа "Град", "Смерч" и их модифицированных версий "Торнадо-Г", "Торнадо-С"piqsels.
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