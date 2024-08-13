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Ответчики заплатят за срыв ГОЗ на "Мотовилихинских заводах" почти 3 млрд

Ответчики заплатят за срыв ГОЗ на "Мотовилихинских заводах" почти 3 млрд

Предприятие производит единственные в России боевые и транспортно-заряжающие машины из состава реактивных систем залпового огня (РСЗО) типа "Град", "Смерч" и их модифицированных версий "Торнадо-Г", "Торнадо-С"piqsels.

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