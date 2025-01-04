Слава Бустер ответил на самый популярный вопрос о расставании с Диларой

В четверг, 2 января, Слава Бустер ошарашил фолловеров новостью о своем расставании с Диларой. Он не стал вдаваться в подробности и просто поблагодарил бывшую жену Моргенштерна* за опыт и проведенное вместе время.
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