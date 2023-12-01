Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 723 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей ЕВ
    Хитрож...е, за что боролись, на то и напоролись, история их ничему не учитЖесткий ответ Рос...
  • Сергей Догадин
    А искуственное разведение рыбы не рассматриваешь?Жесткий ответ Рос...
  • Надежда Петракова (не хочу)
    браво,Россия!Надо знать себе цену и никаких заигрываний и поблажек Пашиняну(👎Жесткий ответ Рос...

Люди замерзали насмерть в машинах: мощный ураган на Украине опустошил десять областей

Люди замерзали насмерть в машинах: мощный ураган на Украине опустошил десять областей

Покореженные автомобили бросали прямо на дорогах   Украина попала в снежный ад. Десять областей, сотни городов и населённых пунктов лишены света.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ГМ
Георгий Михалев
Обычное дело, зимняя пурга.
Ответить
6 час.
Владимир Аверков
Всё,как будто в первый раз...
Ответить
4 час.
lenivka
А как хохлы на днях жопы от радости рвали,что ураган на побережье Крыма все порушил и люди погибли. Прилетела ответка,кушайте не подавитесь укронацики.
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх