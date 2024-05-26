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Депутат бундестага Кизеветтер захотел сбивать российские ракеты над Украиной

Депутат бундестага Кизеветтер захотел сбивать российские ракеты над Украиной

Депутат от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер заявил, что союзники Украины могли бы обеспечить западным областям страны защиту от ракет и БПЛА, которые запускают ВС РФ.

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