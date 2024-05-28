Военный эксперт рассказал о применении ВСУ безэкипажных катеров

Атаки украинских безэкипажных катеров по российским кораблям и объектам в Крыму стали регулярными, а при отсутствия собственного флота Киев делает ставку на новый вид вооружений — безэкипажные катера (БЭК).
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