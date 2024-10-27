Эта ужасная гетеро-пропаганда

ИН

Ирина Некрасова

Ведь еще несколько десятилетий назад и на Западе люди были адекватными мужчинами и женщинами. Как же быстро можно из нормальных людей сотворить моральных и нравственных уродов, это просто невероятно! И ведь практически никакого сопротивления со стороны населения не было - так, легкий ропот некоторых не особо довольных, но при этом полное подчинение возродившемуся безумию Содома и Гоморры... Даже детей своих отдают на заклание абсолютному Злу. Непостижимо.