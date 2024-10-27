Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Эта ужасная гетеро-пропаганда

Эта ужасная гетеро-пропаганда

  Вот то, что на скрине - это было на полном серьёзе! Представляете, как они страдают от гетеро-пропаганды, которая везЬде? Тут, понимаешь, живёшь такой не-такой-как-все, считаешь себя очень прогрессивным, креативным, да что там - следующей ступенью человеческой эволюции, а тут на тебе по мозгам гетеро-пропагандой - и всё! И нету сверхчеловека.

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Комментарии
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ИН
Ирина Некрасова
Ведь еще несколько десятилетий назад и на Западе люди были адекватными мужчинами и женщинами. Как же быстро можно из нормальных людей сотворить моральных и нравственных уродов, это просто невероятно! И ведь практически никакого сопротивления со стороны населения  не было - так, легкий ропот некоторых не особо довольных, но при этом полное подчинение возродившемуся безумию Содома и Гоморры... Даже детей своих отдают на заклание абсолютному Злу. Непостижимо.
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1 д.
Аркадий Шацкий
Недавно пересмотрел некоторые культовые американские сериалы и фильмы, с 80-х по 2000-е, по ним хорошо видно развитие ЛГБТ пропаганды, мы уже где то в середине процесса.
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17 час.
Людмила Фирстова
Аркадий, мы - это вы про себя? У нас запрещена пропаганда ЛГБТ
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