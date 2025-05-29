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Царьград

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Сколько стоит приготовить окрошку в 2025 году

Сколько стоит приготовить окрошку в 2025 году

Аналитики назвали стоимость окрошки на четыре порции в 2025 году. Во сколько обойдётся популярный летний суп для семьи?Аналитики подсчитали, что приготовление окрошки на четыре порции в 2025 году обойдется в 537 рублей.

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