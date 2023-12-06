Авария дня. Очередной Mark II завернуло об столб

6 декабря в 01:15 на улице Тушканова в г. Петропавловске - Камчатском 22-летняя девушка управляя автомобилем Тойота Марк 2 не выбрала безопасную скорость движения, позволяющую осуществлять контроль за движением транспортного средства, допустила занос автомобиля, в результате чего совершила наезд на столб.
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