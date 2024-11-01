Автовладельцев предупредили об ошибках при подготовке авто к зиме

Автоэксперт Матвеев рекомендовал проверить тормозную системы авто перед зимой Многие автовладельцы совершают ряд серьезных ошибок при подготовке авто к зиме, что чревато серьезными рисками на дороге, предупредил в разговоре с «Лентой.