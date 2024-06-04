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35 лет событиям на площади Тяньаньмэнь

35 лет событиям на площади Тяньаньмэнь

35 лет назад китайские товарищи на площади Тяньаньмэнь закатали танками в асфальт местную попытку государственного переворота.

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Комментарии
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Traveller
У них не было Райки Горбатой и Наины-святые 90-е.
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Что значит постоять за свою РОДИНУ! Выстоять и не слюнтяйничая дать отпор врагу
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нам не повезло,два гандона,горбатый с алкашом все и всех продали,СУКИ
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