Врач Макарова: кровь после полового акта может говорить о раке шейки матки

Кровь после интимной близости легко списать на "сбой цикла", раздражение или неудачный день. Многие женщины в такой ситуации ждут, что все пройдет само, и откладывают визит к врачу, однако это может говорить о симптомах рака шейки матки, рассказала "Газете.