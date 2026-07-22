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Газета.ру

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Врач Макарова: кровь после полового акта может говорить о раке шейки матки

Врач Макарова: кровь после полового акта может говорить о раке шейки матки

Кровь после интимной близости легко списать на "сбой цикла", раздражение или неудачный день. Многие женщины в такой ситуации ждут, что все пройдет само, и откладывают визит к врачу, однако это может говорить о симптомах рака шейки матки, рассказала "Газете.

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