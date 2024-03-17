Как россияне отмечают Масленицу

Почти половина россиян рассказали, что Масленица для них – важный и значимый праздник. Для большинства – это проводы Зимы и встреча Весны, 25% считают, что это повод приготовить и поесть блинов, почти столько же воспринимают этот праздник как обычай, доставшийся нам от предков.