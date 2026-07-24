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В Архангельской области дан старт праздничным мероприятиям к Дню ВМФ

В Архангельской области дан старт праздничным мероприятиям к Дню ВМФ

Который в этом году отмечается 26 июля.В столице Поморья торжества открылись церемониями возложения венков и цветов к городским мемориалам.

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