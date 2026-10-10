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«Авангард» проиграл 6 из 9 последних матчей, сегодня – 1:5 от «Барыса». Команда Ги Буше – 9-я на Востоке

« Авангард » уступил « Барысу » со счетом 1:5 в гостевом матче Fonbet Чемпионата КХЛ.  Команда под руководством Ги Буше проиграла 6 из 9 последних встреч.

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