Военные Тайваня сообщили о приближении к острову китайских кораблей и самолётов Ситуация вокруг Тайваня продолжает оставаться напряжённой.
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Военные Тайваня сообщили о приближении к острову китайских кораблей и самолётов Ситуация вокруг Тайваня продолжает оставаться напряжённой.
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