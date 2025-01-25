Стал известен средний размер страховой пенсии с 1 февраля

Депутат Чаплин: размер страховой пенсии с февраля увеличится до 25 тысяч рублей Средний размер страховой пенсии по старости увеличится в России с февраля этого года, сообщил в беседе с РИА Новости депутат Государственной думы Никита Чаплин («Единая Россия»).