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NEAR остаётся ниже $2 вопреки прогрессу протокола во втором квартале

Цена токена NEAR не поспевает за развитием собственной экосистемы. Достигнув пика в $3,05 в начале июня, к концу июля токен опустился ниже $2, что отражает общую слабость крипторынка, а не отсутствие прогресса в развитии сети.

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