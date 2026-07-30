NEAR остаётся ниже $2 вопреки прогрессу протокола во втором квартале

Цена токена NEAR не поспевает за развитием собственной экосистемы. Достигнув пика в $3,05 в начале июня, к концу июля токен опустился ниже $2, что отражает общую слабость крипторынка, а не отсутствие прогресса в развитии сети.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии