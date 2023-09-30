У туляка украли 80 000 рублей через мобильное приложение

По информации, представленной пресс-службой Управления МВД Тульской области, в городе Заокском местная жительница, ранее не имевшая судимостей и 20 лет, совершила кражу суммы в 80 тысяч рублей у своего знакомого с использованием мобильного приложения.
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