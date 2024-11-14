Один пострадавших при обрушении моста в Крыму находится в тяжёлом состоянии

Во время обрушения моста в Крыму пострадали два человека, один из них находится в тяжёлом состоянии. Министерство здравоохранения Крыма сообщило, что один из пострадавших при обрушении моста в Джанкойском районе находится в тяжёлом состоянии.
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