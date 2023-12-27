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Ефимов: В 2023 году в ЕГРН внесли данные о более чем 31 тыс. правообладателей недвижимости

Ефимов: В 2023 году в ЕГРН внесли данные о более чем 31 тыс. правообладателей недвижимости

В 2023 году Департамент городского имущества совместно с Управлением Росреестра по Москве внес в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведения о более чем 31 тысяче правообладателях ранее возникших прав собственности.

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